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Царьград

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Европейские союзники США требуют завершения конфликта на Украине

Европейские союзники США требуют завершения конфликта на Украине

Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что европейские союзники США признают важность завершения конфликта на Украине, который продолжается слишком долго.

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