Американка стала лесбиянкой после просмотра TikTok и родила ребенка в отношениях с девушкой*

Американка Линда Фрутс из города Санрайз (Флорида) попала в заголовки газет после того, как рассказала, что попросила своего бывшего партнера стать отцом ее нового ребенка.
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