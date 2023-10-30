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МИД Израиля призвал своих граждан избегать посещения Северного Кавказа

МИД Израиля призвал своих граждан избегать посещения Северного Кавказа

Совет национальной безопасности (СНБ) при министерстве главы правительства Израиля и МИД страны в понедельник, 30 октября, выпустили совместное заявление, в котором повысили до максимального уровня опасности посещение израильтянами республик Северного Кавказа, – сообщают СМИ.

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