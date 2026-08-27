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Живая Кубань

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Стало известно, сколько потратила Украина на удары по России в 2026 году

Стало известно, сколько потратила Украина на удары по России в 2026 году

Стало известно, сколько потратила Украина на удары по России в 2026 годуС января по август 2026 года Украина потратила на беспилотные и ракетные удары по российским регионам около 100 миллиардов долларов.

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