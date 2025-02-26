Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков провел мастер-класс для спортсменов Ивановской области

<p> Около 200 юных лыжников приняли участие в мастер-классе Заслуженного мастера спорта России, Олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова, который состоялся во вторник, 25 февраля, на лыжной базе спортивной школы № 5 в парке «Харинка» областного центра.