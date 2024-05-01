Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием троллейбуса и трамвая в Петербурге – видео

Авария произошла на перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей Накануне утром в Приморском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта, в результате которого пострадал юный пассажир.
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