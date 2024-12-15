Оказывается, что у нас агрессивная риторика

Оказывается, пока мы тут агрессируем не по делу, многие в международных спортивных организациях говорят о желании снять санкции с российских атлетов, заявил на Олимпийском собрании министр спорта России Михаил Дегтярев.
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