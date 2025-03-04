«Своих не бросаем!» – лейтмотив антологии современной русской фронтовой поэзии

Людмила ОБУХОВСКАЯ Нас отливают в миру, как пули, чтобы прошили смерть. Как и эти, многие строки стихов Лауры Цаголовой становились цитатами задолго до трагических событий, призвавших Россию вновь вступить в правый бой с пытающейся одолеть её поднявшей голову фашистской нечестью.