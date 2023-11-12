Первый за 10 лет Lexus с тремя педалями и первый автомобиль не от Toyota с двигателем от GR Yaris. Подробности о новом Lexus LBX

По слухам, Lexus LBX получит двигатель GR Yaris для нового варианта Performance, дебютирующего в Токио Недавно представленный Lexus LBX - это компактный премиум-класса кроссовер, ставший самым маленьким автомобилем в линейке Lexus.
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