Почему Россия воюет с НАТО без союзников

Тем слаще будет наша победа! И более независимыми будем чувствовать себя мы!

Александр Конкин

"Сейчас все деньги остаются у нас, границу в обратном направлении не пересекают. Потерь, можно сказать, нет, во всяком случае существенных, о которых пишет Олег Царев" - кто поверит в это? ЦБ докладывает обратное, триллионы продолжают покидать территорию (экономику) РФ!.