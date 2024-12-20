На последней расширенной коллегии Минобороны начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил: «Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила более 350 млрд долларов, из них на военные нужды — 170 млрд долларов».
Почему Россия воюет с НАТО без союзников
Комментарии
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Иван Ураганов
Это Россия будет помогать всем,России никто.
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12 час.
Геннадий Веретенников
Тем слаще будет наша победа! И более независимыми будем чувствовать себя мы!
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11 час.
Александр Конкин
"Сейчас все деньги остаются у нас, границу в обратном направлении не пересекают. Потерь, можно сказать, нет, во всяком случае существенных, о которых пишет Олег Царев" - кто поверит в это? ЦБ докладывает обратное, триллионы продолжают покидать территорию (экономику) РФ!.
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5 час.
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