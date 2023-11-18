МОК и WADA принуждают страны не принимать участие в российских Играх дружбы

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытаются сохранить монополию на управление мировым спортом и продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации.