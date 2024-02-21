Забыл паспорт или опоздал на рейс – что делать, если путешествие идет не по плану, рассказала опытный турист

Как сохранить спокойствие в поездке, которая пошла не по плану, и что делать, если турист забыл дома паспорт или опоздал на рейс? Советы путешественникам, попавшим в такие неприятные ситуации, опубликовал журнал ПСЖР «Авиасейлс».
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