В Миассе очищают русло реки, берега и откачивают воду из частных домовладений. Фото

В Миассе Челябинской области очищают русло реки, береговую линию и водопропускные трубы. Также ведутся работы по восстановлению насыпной дамбы в поселке Новоандреевка и откачке воды из частных домовладений, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
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