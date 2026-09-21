Жительницы Пинежья шьют сети и пекут пироги для бойцов СВО

Жительницы деревень Ваймуша и Шотова Архангельской области с 2023 года объединили усилия для помощи военнослужащим: они плетут маскировочные сети, вяжут носки, собирают экипировку и пекут пироги, которые отправляют на передовую вместе с представителями Народного фронта.