Жительницы Пинежья шьют сети и пекут пироги для бойцов СВО

Жительницы деревень Ваймуша и Шотова Архангельской области с 2023 года объединили усилия для помощи военнослужащим: они плетут маскировочные сети, вяжут носки, собирают экипировку и пекут пироги, которые отправляют на передовую вместе с представителями Народного фронта.
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