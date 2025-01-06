Politico представило список возможных «черных лебедей» 2025 года

Американское издание Politico представило список «черных лебедей» на 2025 год — «непредсказуемых, маловероятных» событий, которые еще не происходят, но могут начаться, способных существенно изменить ситуацию в мире.
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