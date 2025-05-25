За чем следить инвестору на этой неделе

Индекс Мосбиржи вторую неделю подряд снижается, теряя более 3,5% и закрепившись ниже 2800 пунктов. Негатив для рынка создают укрепление рубля до уровня ниже 80 за доллар и отказ от выплат дивидендов со стороны «Газпрома», сети магазинов «Магнит» и сталелитейной компании «НЛМК», пояснили в УК «Первая».