За чем следить инвестору на этой неделе

Индекс Мосбиржи вторую неделю подряд снижается, теряя более 3,5% и закрепившись ниже 2800 пунктов. Негатив для рынка создают укрепление рубля до уровня ниже 80 за доллар и отказ от выплат дивидендов со стороны «Газпрома», сети магазинов «Магнит» и сталелитейной компании «НЛМК», пояснили в УК «Первая».
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