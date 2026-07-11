Многие страны-члены НАТО проявили интерес к диалогу с Россией на саммите альянса в Анкаре. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии