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Фицо рассказал об интересе участников саммита НАТО к России

Фицо рассказал об интересе участников саммита НАТО к России

Многие страны-члены НАТО проявили интерес к диалогу с Россией на саммите альянса в Анкаре. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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