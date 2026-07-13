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Кейхилл о результатах обследований Синнера: «Медицинские заключения принадлежат Яннику, и мы не будем их обсуждать»

Даррен Кейхилл и Симоне Ваньоцци рассказали об изменениях в подготовке к « Уимблдону » после раннего вылета Янника Синнера с « Ролан Гаррос ».

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