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Милонов: современные фильмы подталкивают россиян к разводам

Милонов: современные фильмы подталкивают россиян к разводам

Современные фильмы формируют на подсознательном уровне несерьезное отношение к браку, уверен зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

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