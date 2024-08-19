«Как вообще такое возможно?!»: В Ельцин-центре проходит шоу с участием представителей «радужного» сообщества, инициированное администрацией

Все-таки в удивительное время мы живем. Страна вот уже 2,5 года противостоит всему коллективному Западу на территории соседнего государства, противник уже орудует в приграничных регионах нашей страны, а в Екатеринбурге, в либеральной столице России, проходит модное шоу под англоязычным названием U’FASHION UF LAB.