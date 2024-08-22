Ливни остаются на Южном Урале

В Челябинской области продлили экстренное предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, сильные дожди, грозы, порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются на территории региона ночью 23 августа.