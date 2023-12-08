В Белгороде сотрудник Госавтоинспекции спас мужчину от необдуманного поступка

Старший инспектор дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции города Белгорода капитан полиции Дмитрий Соловьев в свой выходной день, проходя по улице Щорса, увидел на автомобильном мосту стоявшего за перилами гражданина.
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