Мирзаев, заместитель начальника управления тыла Росгвардии, был арестован из-за взятки в 140 миллионов рублей

В Москве задержан заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев. По версии следствия, он требовал многомиллионную взятку от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая расторгнуть контракт стоимостью 480 миллионов рублей.
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