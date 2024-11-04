Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила ивановна
    Для Кадырова самым важным государственным делом стало распределение наград и должностей между членами своего клана.Глава Чечни награ...
  • баянов николай
    Сравним ситуацию. Если на севере заработал пенсию и уехал жить в другой регион (РОССИИ!), пенсия становится значитель...Комитет по госстр...
  • Владимир Алтайцев
    Как обычно  - награждение непричастных, наказание невиновных Награждённые  ОБЯЗАНЫ  были  это делать.Премия Президента...

Мирзаев, заместитель начальника управления тыла Росгвардии, был арестован из-за взятки в 140 миллионов рублей

Мирзаев, заместитель начальника управления тыла Росгвардии, был арестован из-за взятки в 140 миллионов рублей

В Москве задержан заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев. По версии следствия, он требовал многомиллионную взятку от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая расторгнуть контракт стоимостью 480 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх