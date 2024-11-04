Мирзаев, заместитель начальника управления тыла Росгвардии, был арестован из-за взятки в 140 миллионов рублей

В Москве задержан заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев. По версии следствия, он требовал многомиллионную взятку от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая расторгнуть контракт стоимостью 480 миллионов рублей.