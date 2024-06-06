В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по сообщению о загрязнении воздуха в Комсомольске-на-Амуре

Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области инициировано проведение процессуальной проверки о ненадлежащем содержании полигона твердых бытовых отходов города Комсомольска-на-Амуре, в результате чего произошел пожар.
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