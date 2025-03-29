На случай войны Европу призвали запасаться самым ценным — туалетной бумагой

Политики рекомендуют европейцам создавать запасы на случай войны. Людей в ЕС призывают запастись на три дня продовольствием, водой, туалетной бумагой и прочими предметами первой необходимости на случай возникновения кризиса в условиях неустойчивой геополитической ситуации, которая продолжает обостряться.