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На случай войны Европу призвали запасаться самым ценным — туалетной бумагой

На случай войны Европу призвали запасаться самым ценным — туалетной бумагой

Политики рекомендуют европейцам создавать запасы на случай войны. Людей в ЕС призывают запастись на три дня продовольствием, водой, туалетной бумагой и прочими предметами первой необходимости на случай возникновения кризиса в условиях неустойчивой геополитической ситуации, которая продолжает обостряться.

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