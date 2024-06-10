В Алтайском крае почти завершили посевную кампанию

По словам Сергея Межина, для завершения сева в нормальные сроки у аграриев есть еще 4-5 дней В Алтайском крае близится к завершению посевная кампания, сообщил 10 июня министр сельского хозяйства региона Сергей Межин на оперативном совещании в правительстве.