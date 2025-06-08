"Спящие агенты" СБУ проснулись: куратор вышел на связь, и теперь весь мир говорит о проблеме России.

Жаль,очень жаль,что для подобных авторов сейчас не законы военного времени...А,то бы он уже начал рассказывать кто и когда его научил писать подобную чушь ,"давая интервью"перед предстоящей "краткосрочной поездкой"на"курорты"Северного Ледовитого или "расписывать"стволы деревьев и кустарников по бескрайним просторам тайги.Это ж надо было как унизить наши спецслужбы и так возвысить "одиночное"старание бендеровцев в такой"давно " спланированной операции...

виталий панов

Соцсети коллектива были забиты укропропагандой и призывами донатить на ВСУ. А сам Тимофеев ранее стоял на баррикадах и был сторонником госпереворота на Украине. О чём свидетельствуют его фотографии с погромов на площади Независимости в 2014 году. Впрочем, это не помешало ему переехать в Россию и получить гражданство.Кто его проверял? И проверяли вообще? Как такие бандеровцы проходят проверку? А после случившегося разводят руки-прошляпили! Тем более при оформлении гражданства.Или кто-то помог сделать? Все эти вопросы к компетентным органам!