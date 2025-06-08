Заноза
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Заноза

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"Спящие агенты" СБУ проснулись: Куратор вышел на связь, и теперь весь мир говорит о проблеме России

"Спящие агенты" СБУ проснулись: Куратор вышел на связь, и теперь весь мир говорит о проблеме России

"Спящие агенты" СБУ проснулись: куратор вышел на связь, и теперь весь мир говорит о проблеме России.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Жаль,очень жаль,что для подобных авторов сейчас не законы военного времени...А,то бы он уже начал рассказывать кто и когда его научил писать подобную чушь ,&quot;давая интервью&quot;перед предстоящей &quot;краткосрочной поездкой&quot;на&quot;курорты&quot;Северного Ледовитого или &quot;расписывать&quot;стволы деревьев и кустарников по бескрайним просторам тайги.Это ж надо было как унизить наши спецслужбы и так возвысить &quot;одиночное&quot;старание бендеровцев в такой&quot;давно &quot; спланированной операции...
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13 час.
Игорь Меликов
Так проснулись только подснежники. Остальных вычислять и выявлять. Этим и занимаются те кому поручено.
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11 час.
виталий панов
Соцсети коллектива были забиты укропропагандой и призывами донатить на ВСУ. А сам Тимофеев ранее стоял на баррикадах и был сторонником госпереворота на Украине. О чём свидетельствуют его фотографии с погромов на площади Независимости в 2014 году. Впрочем, это не помешало ему переехать в Россию и получить гражданство.Кто его проверял? И проверяли вообще? Как такие бандеровцы проходят проверку? А после случившегося разводят руки-прошляпили! Тем более при оформлении гражданства.Или кто-то помог сделать? Все эти вопросы к компетентным органам!
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7 час.
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