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Царьград

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Джордж Клуни поддержал Синди Кроуфорд после потери сына

Джордж Клуни поддержал Синди Кроуфорд после потери сына

Сын Синди Кроуфорд, Пресли Гербер, скончался в 27 лет после пребывания в реабилитационном центре. Джордж Клуни и Амаль вернулись в США, чтобы поддержать семью.

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