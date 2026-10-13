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МИД Польши: возвратить замороженные активы Россия сможет только через наши трупы

МИД Польши: возвратить замороженные активы Россия сможет только через наши трупы Британский министр иностранных дел Эд Милибэнд призвал Европу вернуться к вопросу замороженных российских суверенных активов, а глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил надежду на скорое согласование правового механизма их использования.

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