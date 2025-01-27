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Закон и Порядок

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Подвиг, достойный вечной памяти: 81 год со дня снятия блокады Ленинграда

Подвиг, достойный вечной памяти: 81 год со дня снятия блокады Ленинграда

Фото: Валентин Илюшин/Online47 Город оставался во вражеской осаде долгих 872 дня, но смог выстоять благодаря силе духа русского народа 27 января 1944 года — дата, которая навсегда вошла в историю как день великого подвига русского народа.

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