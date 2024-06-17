В Гималаях выпало мало снега: Грозит ли Южной Азии дефицит воды

Согласно новому отчету, в Нью-Дели, регионе Гиндукуш-Гималаи в этом году наблюдается значительно меньшее выпадение снега, что вызывает серьезную обеспокоенность по поводу водной безопасности для общин, расположенных ниже по течению.
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