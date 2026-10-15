ПАО «Магнит» перечислило держателям облигаций серии БО-005Р-06 купонный доход за шестой период в размере 783,51 млн рублей, выплатив по 12,74 рубля на каждую из 61,5 млн ценных бумаг.
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