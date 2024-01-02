Телемост соединил астраханских бойцов СВО с их семьями

В Астрахани состоялся первый семейный телемост с участниками СВО. Бойцы поздравляли детей, жён, матерей, бабушек с наступающими праздниками и выразили уверенность, что следующий новый год семьи будут праздновать в полном составе.
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