Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4

Мы из Советского СоюзаПолитикаЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.41917-20-е. Ч.1 1917-20-е. Ч.2 1917-20-е. Ч.3Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLira TantabaevaТяжело было строить страну рабочих и крестьян. Не грамотные, забитые, с внутренними и внешними врагами, которые как могли, так и вредили. Сколько жизней была положено, сколько крови пролито, в конце не уберегли эту страну. Но, главное, у человечества появился опыт, и он постарается построить новую, но с учетом предыдущих ошибок.Жанна Чешева (Баранова)Дальнейшие серии покажут, насколько люди кардинально менялись, даже чисто внешне, включая выражения лиц, и как же быстро это происходило. Кстати, как прогресс, так и регресс, к сожалению(((Александр Лисенков"И опыт-сын ошибок трудных. И гений- парадоксов друг".Валерий ПрыткихЖаль твоих родителей. Мои то не были забитыми и несчастными.Lira TantabaevaРада за ваших родителей и за вас. Они наверное были очень счастливы, что за этим делом забыли воспитать вас😉Комментировать
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