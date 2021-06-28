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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4

1917-20-е. Ч.1       1917-20-е. Ч.2        1917-20-е. Ч.3Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы.

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Lira Tantabaeva
Тяжело было строить страну рабочих и крестьян. Не грамотные, забитые, с внутренними и внешними врагами, которые как могли, так и вредили. Сколько жизней была положено, сколько крови пролито, в конце не уберегли эту страну. Но, главное, у человечества появился опыт, и он постарается построить новую, но с учетом предыдущих ошибок.
Жанна Чешева (Баранова)
Дальнейшие серии покажут, насколько люди кардинально менялись, даже чисто внешне, включая выражения лиц, и как же быстро это происходило. Кстати, как прогресс, так и регресс, к сожалению(((
Александр Лисенков
"И опыт-сын ошибок трудных. И гений- парадоксов друг".
Валерий Прытких
Жаль твоих родителей. Мои то не были забитыми и несчастными.
Lira Tantabaeva
Рада за ваших родителей и за вас. Они наверное были очень счастливы, что за этим делом забыли воспитать вас😉

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