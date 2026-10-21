Среди металла, гари и пыли, где свалено снаряжение бойцов, сидит крошечное создание. Его глаза ещё не видели ни спокойных дней, ни детских улыбок.
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