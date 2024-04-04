Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Радиоактивное заражение Западной Украины, о котором все молчат

Радиоактивное заражение Западной Украины, о котором все молчат

Юрий Кот Напомню, как в прошлом году наши враги привезли очередное своё вундерваффе на Украину.

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Комментарии
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Игорь Человек
А что не так?7 Укро фашисты - хотели получить снаряды с ураном. Они их получили.
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16 час.
ВТ
Врам Тавризов
Какая цифра гамма-излучения зафиксирована официально (в миллиграмм/экв Радия)?
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16 час.
ЕБ
Елена Бреслова
&quot;скромных умственных способностях галичан, которые они компенсировали агрессивностью&quot; это вообще-то для всех наций верно!
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3 час.

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