Юрий Кот Напомню, как в прошлом году наши враги привезли очередное своё вундерваффе на Украину.
Радиоактивное заражение Западной Украины, о котором все молчат
Комментарии
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Игорь Человек
А что не так?7 Укро фашисты - хотели получить снаряды с ураном. Они их получили.
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16 час.
ВТ
Врам Тавризов
Какая цифра гамма-излучения зафиксирована официально (в миллиграмм/экв Радия)?
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16 час.
ЕБ
Елена Бреслова
"скромных умственных способностях галичан, которые они компенсировали агрессивностью" это вообще-то для всех наций верно!
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3 час.
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