НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Когда долг больше 34 трлн долларов, то уже нельзя не пойти войной хотя бы на Йемен

Когда долг больше 34 трлн долларов, то уже нельзя не пойти войной хотя бы на Йемен

Удары по Йемену продолжаются. Бьют с самолётов, с кораблей. Многие эксперты в геополитике задаются вопросом, зачем США и Британия «полезли» в эту страну? Вопрос этот обсуждается с отсылкой к тому, что у англосаксов, вроде как, и без хуситов хватает конфликтов, в которых они напрямую или опосредованно участвуют.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх