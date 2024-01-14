Когда долг больше 34 трлн долларов, то уже нельзя не пойти войной хотя бы на Йемен

Удары по Йемену продолжаются. Бьют с самолётов, с кораблей. Многие эксперты в геополитике задаются вопросом, зачем США и Британия «полезли» в эту страну? Вопрос этот обсуждается с отсылкой к тому, что у англосаксов, вроде как, и без хуситов хватает конфликтов, в которых они напрямую или опосредованно участвуют.