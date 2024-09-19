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Гниловоды и Новый Париж: на Украине переименуют более 300 населенных пунктов

Гниловоды и Новый Париж: на Украине переименуют более 300 населенных пунктов

В Киеве словно не замечают удручающего положения ВСУ на фронте. Там заняты более важными делами. Сегодня Верховная Рада со второй попытки одобрила самое масштабное за последнее время переименование населенных пунктов.

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