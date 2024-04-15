С наступлением лета цены в Крыму не разогрелись

К выводу об их стабильности пришли специалисты регионального министерства промышленной политики. Вывод сделан на основании еженедельной статистики на стоимость социально значимых продовольственных товаров.
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