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С наступлением лета цены в Крыму не разогрелись

С наступлением лета цены в Крыму не разогрелись

К выводу об их стабильности пришли специалисты регионального министерства промышленной политики. Вывод сделан на основании еженедельной статистики на стоимость социально значимых продовольственных товаров.

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