"Россия столкнулась с недовольством северокорейских военных из-за голода. Украинская разведка сообщает, что размещенные в Курской области северокорейские военные жалуются на недостаток продовольствия.
Невыдуманные истории от украинского ГУР...
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Лариса Козлова
Негры, обкормленные виагрой, в тылу у ВСУ - н-да, это так по-европейски. 😂
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4 час.
Владимир К
Усраина обеспокоена надвигающейся демографической ямой в рождаемости (отсутствием мужчин ). Верховной Радой было предложено решение, увеличить численность за счет находящихся там наемников из Африки и Азии! В скором времени ожидается наплыв детей негроидной и азиатской наружности(негров с узкими глазами, как вариант):-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
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1 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
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10 мин.
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