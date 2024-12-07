Невыдуманные истории от украинского ГУР...

Негры, обкормленные виагрой, в тылу у ВСУ - н-да, это так по-европейски. 😂

Владимир К

Усраина обеспокоена надвигающейся демографической ямой в рождаемости (отсутствием мужчин ). Верховной Радой было предложено решение, увеличить численность за счет находящихся там наемников из Африки и Азии! В скором времени ожидается наплыв детей негроидной и азиатской наружности(негров с узкими глазами, как вариант):-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D