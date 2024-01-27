Джейк Деннис победил в первой гонке Формулы E в Саудовской Аравии

Джейк Деннис победил в первой гонке Формулы E в Саудовской АравииFIA Formula EДействующий чемпион мира Формулы E Джейк Деннис одержал первую победу в сезоне-2024, выиграв пятничную гонку на трассе в Эд-Диръия.
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