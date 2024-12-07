Ученые рассказали, какая еда грозит организму даже при отказе от сахара и колбасы

Ежедневный рацион оказывает значительное влияние на общее состояние организма и процессы старения. Ученые предупреждают: привычные продукты, которые мы употребляем практически каждый день, могут незаметно ускорять старение, провоцируя воспаления, ухудшая регенерацию клеток и вызывая другие нежелательные эффекты.