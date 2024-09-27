Дмитрий Спивак: Радость безгранична: Камала Харрис обещает Украине границы 1991 года, несмотря на все преграды

Если Камала Харрис сказала, что поддерживает выход Украины на границы 1991 года, а все мировые военные эксперты говорят, что на сегодня это нереально, то чему все рады? При этом, даже на дальнобой не дают разрешение.
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