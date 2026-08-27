В Госдуме призвали наладить связь в поездах дальнего следования, пишет NEWS.ru. По словам депутатов, поезда дальнего следования должны иметь доступ к спутниковому интернету, а качество связи должно стать обязательной услугой для пассажиров.
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