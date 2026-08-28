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Загитова сообщила об открытии своей школы фигурного катания в Казани

Загитова сообщила об открытии своей школы фигурного катания в Казани

Фигуристка Алина Загитова пригласила на открытие своей школы фигурного катания в Казани. В телеграм-канале спортсменка сообщила, что торжественные мероприятия пройдут утром 30 августа.

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