Какой была советская роскошь: 9 вещей, считающихся признаком достатка

ВГ

Владимир Гусев

А мне все это нравится до сих пор. Терпеть не могу бесцветные серые интерьеры современных квартир. Правда видеомагнитофоны, стационарные телефоны и даже книги изжили себя. Я каждый день ем и пью из хрустальной посуды и люстры у меня есть и ковры и картины и тонкий фарфор и я тем счастлив!