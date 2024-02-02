Стоит ли говорить о том, что испокон веков люди стремились блеснуть своим достатком. И если в современном мире в большинстве случаев престиж измеряется наличием iPhone и Cartier, то в советские времена дела обстояли иначе.
Какой была советская роскошь: 9 вещей, считающихся признаком достатка
Комментарии
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ВГ
Владимир Гусев
А мне все это нравится до сих пор. Терпеть не могу бесцветные серые интерьеры современных квартир. Правда видеомагнитофоны, стационарные телефоны и даже книги изжили себя. Я каждый день ем и пью из хрустальной посуды и люстры у меня есть и ковры и картины и тонкий фарфор и я тем счастлив!
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22 час.
Taurus Zmei
Почему всё, что "приятно глазу" и удобно, сразу считается роскошью в СССР, просто постепенно жизнь налаживалась, если бы не алчные антисоветчики.
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1 час.
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