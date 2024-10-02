Сергей Мардан: Все крайне сдержанны в заявлениях

Все крайне сдержанны в заявлениях. Никто не хочет большой войны. И именно поэтому, большая война обязательно начнется,Учитывая, что весь Израиль+Ливан по площади примерно как Крым, легко представить концентрацию смерти, боли и ненависти, пропитавшей эту землю на 10 метров вглубь.