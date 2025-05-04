Путин изменил цели по Украине. Западная разведка получила «новые данные»

Владимир Козлов

Трамп как флюгер, поговорил с Путиным - одно мнение, поговорил с Зелей - другое. Путин, как порядочный человек всё ещё надеется, что переговорщики такие же честные люди, а напрасно. Они судят по себе: лицемерные, лживые, подлые,коварные и вероломные люди. Надеюсь что Путина не удастся прогнуть, несмотря на все их угрозы. А хохлы ещё покажут Штатам свою гнусную сущность.