«Не может быть идентифицирован»: в Белоруссии запретили армянский коньяк

Армянский коньяк «Ереван 2800» запретили в Белоруссии.Государственный комитет по стандартизации Белоруссии запретил реализацию армянского коньяка «Ереван 2800» производства компании ЗАО «МАП» из Армавирского региона.
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