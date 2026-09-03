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Царьград

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«Не может быть идентифицирован»: в Белоруссии запретили армянский коньяк

«Не может быть идентифицирован»: в Белоруссии запретили армянский коньяк

Армянский коньяк «Ереван 2800» запретили в Белоруссии.Государственный комитет по стандартизации Белоруссии запретил реализацию армянского коньяка «Ереван 2800» производства компании ЗАО «МАП» из Армавирского региона.

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