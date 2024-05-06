15 вещиц, которые взбудоражили нашу фантазию и любопытство: что это?

В эпоху интернета грех не воспользоваться им, чтобы удовлетворить свое любопытство. Ведь теперь здесь можно найти ответ на любой вопрос! И даже если самостоятельные поиски не увенчаются успехом, всегда можно спросить у людей в сети, ведь среди них обязательно найдется специалист и знаток на каждую вещь - доказано опытом! 1.
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